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  • Son Güncelleme: 15.12.2019 18:43

Dolmabahçe'de Libya ile kritik görüşme! Başkan Erdoğan, Fayez Al Sarraj'ı kabul etti

Başkan , Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj’ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti.

Dolmabahçe'de Libya ile kritik görüşme

Türkiye ile Libya arasında gerçekleştirilen tarihi anlaşmanın dünyada yankıları sürüyor. Artık Türkiye'nin onayı olmadan Akdeniz'de İsrail, Mısır, Yunanistan gibi ülkeler adım atamayacak. Tüm bu gelişmeler devam ederken Başkan Erdoğan, Fayez Al Sarraj ile görüştü.

DOLMABAHÇE'DE KABUL ETTİ
Başkan , Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

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