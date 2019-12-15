Bugünkü
Takvim

Stratejik hamle! İHA ve SİHA'ların yeni üssü

’de dün toplanan Bakanlar Kurulu, Doğu Akdeniz’de görev yapan İHA ve SİHA’ların Geçitkale Havaalanı’nda konuşlandırılması kararını aldı. ’nın bu kritik hamlesi, ABD, Fransa ve Almanya’da paniğe neden oldu...

Stratejik hamle
Türkiye, Akdeniz'deki haklarını korumak üzere arka arkaya stratejik adımlar attı. Libya ile yapılan anlaşmanın ardından dün de 'den çok önemli bir karar çıktı. KKTC'de dün toplanan Bakanlar Kurulu, Doğu Akdeniz'de görev yapan İHA ve SİHA'ların Geçitkale Havaalanı'nda konuşlandırılması kararını aldı. Edinilen bilgilere göre İHA ve SİHA'lar pazartesinden itibaren Geçitkale Havaalanı'ndan uçmaya başlayacak. İHA ve SİHA'lar Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj ve savaş gemilerine eşlik ediyor. İHA ve SİHA'ların KKTC'de konuşlanması için uzun süredir çalışmalar devam ediyordu. Bu amaçla 'dan uzman bir ekip KKTC'ye gitti. Geçitkale'de incelemeler yapan uzman ekip, olumlu görüş belirtti.



ONAYIMIZ OLMADAN ASLA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akdeniz'de KKTC'nin de haklarını koruyacağız" dedi. Erdoğan: Akdeniz'de onayımız olmadan kimse arama yapamaz...



Türkiye, Akdeniz'de tarihi adımlar atarken, İHA ve SİHA kararı, Avrupa'yı rahatsız etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriStratejik hamle! İHA ve SİHA'ların yeni üssü KKTC
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri