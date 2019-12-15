Türkiye, Akdeniz'deki haklarını korumak üzere arka arkaya stratejik adımlar attı. Libya ile yapılan anlaşmanın ardından dün de KKTC'den çok önemli bir karar çıktı. KKTC'de dün toplanan Bakanlar Kurulu, Doğu Akdeniz'de görev yapan İHA ve SİHA'ların Geçitkale Havaalanı'nda konuşlandırılması kararını aldı. Edinilen bilgilere göre İHA ve SİHA'lar pazartesinden itibaren Geçitkale Havaalanı'ndan uçmaya başlayacak. İHA ve SİHA'lar Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj ve savaş gemilerine eşlik ediyor. İHA ve SİHA'ların KKTC'de konuşlanması için uzun süredir çalışmalar devam ediyordu. Bu amaçla Ankara'dan uzman bir ekip KKTC'ye gitti. Geçitkale'de incelemeler yapan uzman ekip, olumlu görüş belirtti.
ONAYIMIZ OLMADAN ASLA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akdeniz'de KKTC'nin de haklarını koruyacağız" dedi. Erdoğan: Akdeniz'de onayımız olmadan kimse arama yapamaz...
Türkiye, Akdeniz'de tarihi adımlar atarken, İHA ve SİHA kararı, Avrupa'yı rahatsız etti.
ONAYIMIZ OLMADAN ASLA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akdeniz'de KKTC'nin de haklarını koruyacağız" dedi. Erdoğan: Akdeniz'de onayımız olmadan kimse arama yapamaz...
Türkiye, Akdeniz'de tarihi adımlar atarken, İHA ve SİHA kararı, Avrupa'yı rahatsız etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.