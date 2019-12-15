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  • 15.12.2019 20:28
  • Son Güncelleme: 15.12.2019 20:43

'nun çömezi 'dan bir skandal daha! 'na karşı tavır...

’nun yanından ayırmadığı ve partisinin en genç Kurucular Kurulu Üyesi olarak partlatılmaya çalışılan ’ın skandal bir görüntüsü daha ortaya çıktı. Firari FETÖ’cülerle aynı dili kullanan ve örgütün medyasında da geçmişte parlatılan Günaçar’ın ’na karşı tavır aldığı ve okumadığı görüldü.

'nun partisinin en genç Kurucular Kurulu Üyesi olarak parlatılmaya çalışılan , parti tanıtım programında FETÖ'cülerin dilinden düşürmediği "diploma" geyiğini yaparak tepki çekmişti. Firari FETÖ'cülerle aynı dili kullanan ve örgütün medyasında da geçmişte parlatılan Günaçar'ın bir skandalı daha ortaya çıktı.

İSTİKLAL MARŞI'NA KARŞI TAVIR
Eleştiri oklarının hedefi olan Günaçar'ın partinin tanıtım toplantısında 'nı söylemediği de görüntülere yansıdı. Toplantıya ait anların olduğu videoda, Günaçar'ın İstiklal Marşı'nı okumadığı görülüyor.

FETÖ'NÜN MEDYA AYAĞI ZAMAN GAZETESİNE MANŞET OLMUŞTU
Ahmet Davutoğlu'nun Kurucular Kurulu Üyesi olan İsmail Günaçar, 2016 yılında FETÖ'nün medya ayağı olan Zaman gazetesine manşet olmuştu.

Gazete, Günaçar için 'Yeni bir Aziz Sancar geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

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