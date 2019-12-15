Ahmet Davutoğlu'nun partisinin en genç Kurucular Kurulu Üyesi olarak parlatılmaya çalışılan İsmail Günaçar, parti tanıtım programında FETÖ'cülerin dilinden düşürmediği "diploma" geyiğini yaparak tepki çekmişti. Firari FETÖ'cülerle aynı dili kullanan ve örgütün medyasında da geçmişte parlatılan Günaçar'ın bir skandalı daha ortaya çıktı.

İSTİKLAL MARŞI'NA KARŞI TAVIR

Eleştiri oklarının hedefi olan Günaçar'ın partinin tanıtım toplantısında İstiklal Marşı'nı söylemediği de görüntülere yansıdı. Toplantıya ait anların olduğu videoda, Günaçar'ın İstiklal Marşı'nı okumadığı görülüyor.

FETÖ'NÜN MEDYA AYAĞI ZAMAN GAZETESİNE MANŞET OLMUŞTU

Ahmet Davutoğlu'nun Kurucular Kurulu Üyesi olan İsmail Günaçar, 2016 yılında FETÖ'nün medya ayağı olan Zaman gazetesine manşet olmuştu.

Gazete, Günaçar için 'Yeni bir Aziz Sancar geliyor" ifadelerini kullanmıştı.