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  • Son Güncelleme: 15.12.2019 15:32

'nde beklenen açıklama ertelendi

'nde yaşanan sorunun çözümüne ilişkin yapılacak anlaşmanın duyurusunun yarına ertelendiği açıklanmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından çocukları bu okulda eğitim gören veliler, kurumun devriyle ilgili açıklamanın ertelenmesini protesto etti

Doğa Koleji'nde beklenen açıklama ertelendi

Çocukları nde eğitim gören veliler, kurumun devriyle ilgili açıklamanın ertelenmesini protesto etti. Kurumun Ataşehir'deki yönetim binası önünde toplanan bir grup veli, kurumun devriyle ilgili dün yapılacağı duyurulan açıklamanın ertelenmesini alkış ve sloganlarla protesto etti. Kurumun kendilerini oyaladığını ileri süren veliler ellerinde "öğretmenlerimizin maaşlarını verin" pankartları taşıdı.

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu dün akşam saatlerinde, "14 Aralık 2019 günü ilan edeceğimizi duyurduğumuz devir anlaşmasına ilişkin açıklamamız, sizlerle nihai sonucu paylaşmak istediğimiz için gecikmiştir. Ancak karşılıklı yapılan değerlendirmeler sonucunda, bu açıklama 16 Aralık 2019 Pazartesi gününe bırakılmıştır." şeklinde açıklama yapmıştı.

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