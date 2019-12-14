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  • 14.12.2019 12:42
  • Son Güncelleme: 14.12.2019 12:45

: 'da seferlerinde aksama

haberi... 'dan yapılan açıklamaya göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler yapılamıyor.

İstanbul'da metro seferlerinde aksama

'dan yapılan açıklamaya göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler durdu.

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