Ünlü piyanist Fazıl Say'a İngiltere'de konser vermesi için davet geldi. Doğal olarak Say, vize için başvuruda bulundu. Ancak kendisine yanlış vize verildi. Sorunu düzeltmek için muhatap bulamadıklarını açıklayan Say, "Hatayı düzelttiremiyorum. Yanlış vize vermişler (8 Şubat'ta başlayan). Ve konsoloslukta bu hatayı düzelttirebileceğimiz hiç kimseye ulaşamadık. Muhattap yok. Gitmek isteyen ben değilim, beni çağıran İngiltere.. Yazık" dedi. Birçok ülkeden Say'a destek yağdı.
Birazcık saygı gösterin ey İngiltere.
İNGİLİZLER gariptir. Kendilerini mavi kanlı sanan kırmızı kanlılar.
BORİS bir işe yara ve şu sorunu çöz artık.
SEVGİLİ Fazıl Say, vize verseler bile sen gitme.
HAYIR vizeyi yanlış veriyorsun. Sözüm ona süper güçsün. Ancak vizeyi düzeltecek muhattap yok. Çakma süper.
Birazcık saygı gösterin ey İngiltere.
İNGİLİZLER gariptir. Kendilerini mavi kanlı sanan kırmızı kanlılar.
BORİS bir işe yara ve şu sorunu çöz artık.
SEVGİLİ Fazıl Say, vize verseler bile sen gitme.
HAYIR vizeyi yanlış veriyorsun. Sözüm ona süper güçsün. Ancak vizeyi düzeltecek muhattap yok. Çakma süper.
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