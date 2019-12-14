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'nin 'a yaptığı saygısızlığa tepki yağdı!

’nin vize konusunda sıkıntı çıkarmasına tepki gösteren ünlü piyanist ’a 5 kıtadan destek yağdı. Binlerce kişi, “Birazcık saygı göster ey İngiltere” dedi. Fazıl Say, İngiltere'nin sürekli bu saygısızlığı yaptığını söyledi.

Biraz 'Say'gı
Ünlü piyanist 'a 'de konser vermesi için davet geldi. Doğal olarak Say, vize için başvuruda bulundu. Ancak kendisine yanlış vize verildi. Sorunu düzeltmek için muhatap bulamadıklarını açıklayan Say, "ı düzelttiremiyorum. Yanlış vize vermişler (8 Şubat'ta başlayan). Ve konsoloslukta bu hatayı düzelttirebileceğimiz hiç kimseye ulaşamadık. Muhattap yok. Gitmek isteyen ben değilim, beni çağıran İngiltere.. Yazık" dedi. Birçok ülkeden Say'a destek yağdı.

Birazcık saygı gösterin ey İngiltere.
İNGİLİZLER gariptir. Kendilerini mavi kanlı sanan kırmızı kanlılar.
BORİS bir işe yara ve şu sorunu çöz artık.
SEVGİLİ Fazıl Say, vize verseler bile sen gitme.
HAYIR vizeyi yanlış veriyorsun. Sözüm ona süper güçsün. Ancak vizeyi düzeltecek muhattap yok. Çakma süper.

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