Ünlü piyanist, 8 Ocak ve 3 Mart konserleri için Londra'ya gitmek istedi. Konsolosluk alakasız bir tarihe vize verdi.
Hata fark edilince de düzeltmedi. Hatta "Yeniden başvur" dedi. Sanatçı kükredi: Kendinize çekidüzen verin!
SAYGISIZLIK
Türk klasik batı müziği piyanisti ve besteci Fazıl Say, bir süre önce İngiltere'den konser teklifi aldı. Geçen ay İstanbul'daki konsolosluğa gidip, vize başvurusu yaptı. Ancak tahmin edemeyeceği bir problem yaşadı. Başına gelen olayı şöyle anlattı: "İngiltere'ye geçen ay vize başvurusu yaptık. 8 Ocak Wigmore Hall ve 3 Mart Barbican konseri için ikisini de tarih olarak kapsayan bir çalışma vizesi için. Salonlardan, vize mektubu da geldi, onu da ekledik, yine de yanlış vize vermişler (8 Şubat'ta başlayan). Ve konsoloslukta bu hatayı düzelttirebileceğimiz hiç kimseye ulaşamadık. Gitmek isteyen ben değilim, beni çağıran İngiltere.
Fazıl Say, "Eşitlik istiyoruz kardeşim. Geçen yıl yaptığımız CD İngiltere'nin prestijli ödülü Grammaphon Awards'ı kazanmıştı. Ona da gidememiştik benzer sebepten" dedi.
EKSPRES TUZAĞI!
Say, 1 saatte verilen Ekspres Vize'sini de eleştirdi: Fiyatı bin 200 sterlin. Onu öneriyorlar. Madem 1 saatte vize verilebiliyor, neden vermiyor sizce?
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
İngiltere mi? Hiç şaşırmadım. Toplantılarımı kaçırdım aynı nedenlerle.
Problem vizede değil, insanlıklarında!
Sayın Say, bu gidişle sizi Youtube üzerinden izlemeye devam ederler.
Kendileri sizin gibi bir değeri dinlemekten mahrum kalacak. İngiliz hükümeti utansın!
Vize olayı bir soygun. Daha gitmeden kendi ülkemizde paramızı hortumluyorlar.
Ben İngiltere'nin ve İngilizler'in en iyi biziz, her şeyin doğrusunu biz biliriz tavrına artık sinir oluyorum. Bence gitmeyin.
Bunlar İngiliz... Rahat yaşamak için her yeri, her şeyi sömüren bunlar değil mi!
İngiltere mi? Problem vizede değil, insanlıklarında!
Bu gidişle sizi Youtube üzerinden izlemeye devam ederler.
Aynı şeyleri Fransa, Almanya ve ABD'ye giderken ben de yaşamıştım.
Hata fark edilince de düzeltmedi. Hatta "Yeniden başvur" dedi. Sanatçı kükredi: Kendinize çekidüzen verin!
SAYGISIZLIK
Türk klasik batı müziği piyanisti ve besteci Fazıl Say, bir süre önce İngiltere'den konser teklifi aldı. Geçen ay İstanbul'daki konsolosluğa gidip, vize başvurusu yaptı. Ancak tahmin edemeyeceği bir problem yaşadı. Başına gelen olayı şöyle anlattı: "İngiltere'ye geçen ay vize başvurusu yaptık. 8 Ocak Wigmore Hall ve 3 Mart Barbican konseri için ikisini de tarih olarak kapsayan bir çalışma vizesi için. Salonlardan, vize mektubu da geldi, onu da ekledik, yine de yanlış vize vermişler (8 Şubat'ta başlayan). Ve konsoloslukta bu hatayı düzelttirebileceğimiz hiç kimseye ulaşamadık. Gitmek isteyen ben değilim, beni çağıran İngiltere.
Fazıl Say, "Eşitlik istiyoruz kardeşim. Geçen yıl yaptığımız CD İngiltere'nin prestijli ödülü Grammaphon Awards'ı kazanmıştı. Ona da gidememiştik benzer sebepten" dedi.
EKSPRES TUZAĞI!
Say, 1 saatte verilen Ekspres Vize'sini de eleştirdi: Fiyatı bin 200 sterlin. Onu öneriyorlar. Madem 1 saatte vize verilebiliyor, neden vermiyor sizce?
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
İngiltere mi? Hiç şaşırmadım. Toplantılarımı kaçırdım aynı nedenlerle.
Problem vizede değil, insanlıklarında!
Sayın Say, bu gidişle sizi Youtube üzerinden izlemeye devam ederler.
Kendileri sizin gibi bir değeri dinlemekten mahrum kalacak. İngiliz hükümeti utansın!
Vize olayı bir soygun. Daha gitmeden kendi ülkemizde paramızı hortumluyorlar.
Ben İngiltere'nin ve İngilizler'in en iyi biziz, her şeyin doğrusunu biz biliriz tavrına artık sinir oluyorum. Bence gitmeyin.
Bunlar İngiliz... Rahat yaşamak için her yeri, her şeyi sömüren bunlar değil mi!
İngiltere mi? Problem vizede değil, insanlıklarında!
Bu gidişle sizi Youtube üzerinden izlemeye devam ederler.
Aynı şeyleri Fransa, Almanya ve ABD'ye giderken ben de yaşamıştım.
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