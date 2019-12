Ünlü piyanist, 8 Ocak ve 3 Mart konserleri için Londra 'ya gitmek istedi. Konsolosluk alakasız bir tarihe vize verdi.Hata fark edilince de düzeltmedi. Hatta "Yeniden başvur" dedi. Sanatçı kükredi: Kendinize çekidüzen verin!klasik batı müziği piyanisti ve besteci, bir süre önce'den konser teklifi aldı. Geçen ay'daki konsolosluğa gidip, vize başvurusu yaptı. Ancak tahmin edemeyeceği bir problem yaşadı. Başına gelen olayı şöyle anlattı: " İngiltere 'ye geçen ay vize başvurusu yaptık. 8 Ocak Wigmore Hall ve 3 Mart Barbican konseri için ikisini de tarih olarak kapsayan bir çalışma vizesi için. Salonlardan, vize mektubu da geldi, onu da ekledik, yine de yanlış vize vermişler (8 Şubat'ta başlayan).. Gitmek isteyen ben değilim, beni çağıran İngiltere.dedi., 1 saatte verilen Ekspres Vize'sini de eleştirdi: Fiyatı bin 200 sterlin. Onu öneriyorlar. Madem 1 saatte vize verilebiliyor, neden vermiyor sizce?İngiltere mi? Hiç şaşırmadım. Toplantılarımı kaçırdım aynı nedenlerle.Sayın Say, bu gidişle sizi Youtube üzerinden izlemeye devam ederler.Vize olayı bir soygun. Daha gitmeden kendi ülkemizde paramızı hortumluyorlar.Bunlar İngiliz... Rahat yaşamak için her yeri, her şeyi sömüren bunlar değil mi!Bu gidişle sizi Youtube üzerinden izlemeye devam ederler.