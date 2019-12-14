Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı. Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş,"Şüpheli Özgür Arduç hakkında, Ceren Özdemir'i öldürmesi sebebiyle 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması ve polis memurlarını bıçakla yaralaması sebebiyle de 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan iki kez cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iki ayrı iddianame ile kamu davaları açılmıştır." dedi. Aktaş, "İddianamelerde şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi yapılmaması talebinde bulunulmuştur" ifadelerini kullandı. İşte katilin günlüğü: