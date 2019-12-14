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  • Son Güncelleme: 14.12.2019 10:41

İşte Ceren'in katili sünger odada! İşte caninin cezaevindeki 9 günü

’in katili hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Arduç hakkında iki ayrı dava açıldı. İddianamelerde herhangi bir indirim talep edilmedi. Arduç’un ’daki yüksek güvenlikli cezaevindeki ilk günlerinin ayrıntılarına ulaşıldı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı. Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş,"Şüpheli Özgür Arduç hakkında, Ceren Özdemir'i öldürmesi sebebiyle 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması ve polis memurlarını bıçakla yaralaması sebebiyle de 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan iki kez cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iki ayrı iddianame ile kamu davaları açılmıştır." dedi. Aktaş, "İddianamelerde şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi yapılmaması talebinde bulunulmuştur" ifadelerini kullandı. İşte katilin günlüğü:

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