Başkan Erdoğan'dan Dolmabahçe'de önemli kabul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ve üyelerini kabul etti.
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık da bulundu.
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