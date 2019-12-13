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  • Son Güncelleme: 13.12.2019 18:04

Başkan Erdoğan'dan Dolmabahçe'de önemli kabul

Başkan , Başkanı Erdoğan Çolak ve birlik üyelerini ’nde kabul etti.

Başkan Erdoğan'dan Dolmabahçe'de önemli kabul

Cumhurbaşkanı , Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ve üyelerini kabul etti.

'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık da bulundu.

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