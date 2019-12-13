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  • Son Güncelleme: 13.12.2019 15:09

Başkan Erdoğan aile dostu 'ın cenazesine katıldı

Cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılan Başkan Erdoğan, namazın ardından aile dostu 'ın cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı , cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'ne geçti.

Erdoğan cuma namazının ardından aile dostu 'ın cenazesine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kardeşi Mustafa Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Göksel Gümüşdağ eşlik etti.

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