Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "ABD Senatosu sözde soykırım tasarısı kararıyla tarihi yalanlarla yeniden yazma çabası içine girmiştir." dedi.
AYRINTILAR GELECEK...
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "ABD Senatosu sözde soykırım tasarısı kararıyla tarihi yalanlarla yeniden yazma çabası içine girmiştir." dedi.
AYRINTILAR GELECEK...
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