Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 13.12.2019 15:39
  • Son Güncelleme: 13.12.2019 15:41

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'tan 'nun skandal kararına tepki

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, " tasarısı kararıyla tarihi yalanlarla yeniden yazma çabası içine girmiştir." dedi.

Türkiye karşıtı skandal karara bir tepki daha!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'tan ABD Senatosu'nun skandal kararına tepki
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri