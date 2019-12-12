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  • 13.12.2019 00:11
  • Son Güncelleme: 13.12.2019 00:11

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD Senatosunun kararına tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmesine ilişkin, "Tarihi siyasi amaçlar için kullananlar gerçeklerle yüzleşmek istemeyen korkaklardır." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu'ndan ABD Senatosunun kararına tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Bakan Çavuşoğlu mesajında, "ABD Senatosu'nun kararı siyasi bir gösteriden ibarettir. Hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur. Tarihi siyasi amaçlar için kullananlar gerçeklerle yüzleşmek istemeyen korkaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD SENATOSU ERMENİ KARAR TASARISINI KABUL ETTİ
Demokrat New Jersey Senatörü Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Texas Senatörü Ted Cruz tarafından sunulan söz konusu tasarıya ilişkin Senato Genel Kurulunda yapılan oturumda, kurulda hazır bulunan senatörlerden oylamaya karşı çıkan olmadı.

Senatonun bu konudaki görüşünü yansıtan bir düzenleme olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

Daha önce 'ın da devreye girmesiyle Cumhuriyetçi senatörler ve ardından David Perdue, tasarının oylanmasını engellemişti.

29 Ekim'de Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada da 11 "hayır" oyuna karşılık, 405 "evet" oyu ile 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısı kabul edilmişti.

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