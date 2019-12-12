ABD Senatosu'nda kabul edilen sözde 'Ermeni soykırımı' tasarısına ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan sert tepki geldi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kabul edilen Ermeni yasa tasarısı ikili ilişkilerimizi tehlikeye atmaktadır" açıklamasında bulunurken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Yok hükmündeki bu karar siyasi, askeri ve ekonomik hiçbir alanda Türkiye'nin haklı ve kararlı duruşunu etkilemeyecektir." dedi.

ALTUN: İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİ TEHLİKEYE ATMAKTADIR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Dün ABD Senatosu Dış ilişkiler Komitesinden geçen yaptırım tasarısı ve bugün Senatoda kabul edilen Ermeni karar tasarısı, ikili ilişkilerimizin geleceğini tehlikeye atmaktadır." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter'da yaptığı paylaşımda, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesini değerlendirdi.

ABD Kongresinin bazı üyelerinin tutumunun Türk-Amerikan ilişkilerine zarar verdiğini belirten Altun, şöyle devam etti:

"Dün ABD Senatosu Dış ilişkiler Komitesinden geçen yaptırım tasarısı ve bugün Senatoda kabul edilen Ermeni karar tasarısı, ikili ilişkilerimizin geleceğini tehlikeye atmaktadır. Barış Pınarı Harekatı'nın başlangıcından itibaren, Amerikalı mevkidaşlarımıza Suriye'nin kuzeyindeki askeri operasyonumuzun nedenlerini ve hedeflerini anlattık. Yaptırımlar ve tehditler bizi ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumaktan vazgeçirmeyecektir."

"ABD Kongresindeki bazı üyeler Suriye'deki askeri operasyonlarımızdan rahatsız oldu diye ulusal güvenliğimizden taviz verecek değiliz." sözlerini kullanan Fahrettin Altun, terör örgütü YPG ile iş birliği yapmanın en başından beri mantıksız bir politika olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin terör tehditleri karşısında, vatandaşlarının güvenliğini ve refahını sağlamaya devam edeceğini vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Bazı Kongre üyelerinin tarihi siyasallaştırmak için attıkları her adımda, biz konunun araştırılması için bir çalışma grubu oluşturulması görüşümüzü yineledik. Tarihin milletleri bölmesi değil birleştirmesi gerektiğini ifade ettik. Fakat son birkaç aydır ABD Kongresinin bazı üyeleri bir NATO müttefikinin görüşlerini ve hassasiyetlerini umursamadığı gibi, iki ülke ve toplum arasındaki ilişkileri germek için sorumsuzca davrandı.

Bu kararların Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilere hiçbir fayda sağlamayacağı açıktır. Daha önce ifade ettiğimiz gibi, biz Ermeni kardeşlerimizden, görüş farklılıklarımızı bilimsel ve akademik kanallar yoluyla uzlaştıracak çabaları ABD Kongresinin yok etmesine izin vermemelerini bekliyoruz. Tarih bu kararları, bazı ABD Kongresi üyelerinin Türkiye'ye karşı sorumsuz ve mantıksız adımları olarak not düşecektir. Bu kararlarda imzası olanlar ise tarihe iki ülke ilişkilerine verilen kalıcı zararın sorumluları olarak geçeceklerdir."

KALIN: TÜRKİYE'NİN KARARLI DURUŞUNU ETKİLEMEYECEKTİR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesine ilişkin, "Yok hükmündeki bu karar, siyasi, askeri ve ekonomik hiçbir alanda Türkiye'nin haklı ve kararlı duruşunu etkilemeyecektir." ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"ABD Senatosunun çarpık tarih anlayışını küçük siyasi hesaplarına alet eden kararını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Yok hükmündeki bu karar siyasi, askeri ve ekonomik hiçbir alanda Türkiye'nin haklı ve kararlı duruşunu etkilemeyecektir."



ÇAVUŞOĞLU: BAĞLAYICILIĞI VE GEÇERLİLİĞİ YOKTUR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmesine ilişkin, "Tarihi siyasi amaçlar için kullananlar gerçeklerle yüzleşmek istemeyen korkaklardır." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, ABD Senatosu'nun söz konusu karar tasarısını kabul etmesini Twitter'dan değerlendirdi.

Bakan Çavuşoğlu mesajında, "ABD Senatosu'nun kararı siyasi bir gösteriden ibarettir. Hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur. Tarihi siyasi amaçlar için kullananlar gerçeklerle yüzleşmek istemeyen korkaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

4 PARTİDEN KINAMA

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, ABD Senatosunun, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmesine ilişkin, "Bu karar bizim için yok hükmündedir." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ABD Senatosunun, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul ettiğini hatırlatarak, "Amerikan emperyalizmini şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar bağımsızlık ruhuna nasıl sahipse, ülkemizin varoluşunu hangi değerlerle kazanmışsa bundan sonra aynı değerlerle buna sahip çıkacaktır. ABD emperyalizmine asla boyun eğmeyecektir. Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları bir soykırımın parçası değildir. ABD emperyalizminin aldığı bu kararı şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, konuyla ilgili CHP'nin ortaya koyduğu fikirlere katıldıklarını belirterek, bilgiyi teyit etmeye çalıştıklarını söyledi.

Bülbül, "Bunun teyit edilmesi halinde Meclis olarak inşallah hep birlikte bir tavır geliştirip ABD Senatosunun vermiş olduğu bu yanlı, taraflı, milletimize, tarihimize, ortak geçmişimize hakaret ve iftiraları teşkil edecek olan karara karşı hep birlikte hareket etmenin uygun olacağını bizler de düşünüyoruz." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, bunun teyit edilebilmiş bir bilgi olmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Şayet bu sözde Ermeni yasa tasarısı ABD Senatosundan çıkmışsa diğer siyasi partilerin grup başkanvekillerinin ifade ettiği gibi TBMM olarak ortak bir kınama kararı alınmasının yerinde olacağı kanaatini taşıyorum. Eğer ABD Senatosu böyle bir karar vermişse TBMM de ona layık olduğu cevabı verecektir diye umuyorum."

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise Dışişleri Bakanlığından aldıkları bilgiye göre kararın Senatodan geçtiğini belirterek, "Hatırlayacaksınız 29 Ekim 2019'da Temsilciler Meclisinden geçen bu karar karşısında Meclisimizde dört siyasi parti bir araya gelerek aslında bir ilki yaptık. Bu kararın Türkiye açısından yok hükmünde olduğuna dair hep beraber bir Meclis kararına imza attık ve açıkladık. Yine Dışişleri Bakanlığının biraz evvel verdiği bilgiye göre Senatodan geçen bu karar Başkan'ın onayına sunulmayan bir karar." dedi.

Siyasi partilerin bu konuda ortak bir fikir etrafında buluşmasını çok anlamlı bulduğunu ifade eden Zengin, "Bu karar bizim için yok hükmündedir. Elbette siyasi parti grupları bir araya geliriz, ne yapacağımıza birlikte karar veririz. İnşallah uygun bir şekilde TBMM buna da bir cevap verecektir." diye konuştu.



BAKAN DÖNMEZ DE KINADI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesini kınadı.

Dönmez, '(ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesi) Umut ederim bu hatalarından dönerler ve yıllardır müttefik olarak NATO ve çeşitli uluslararası arenalarda ilişki kurduğumuz bu ülkeyle inşallah ilişkilerimizi de rayına oturtmuş oluruz.' dedi.