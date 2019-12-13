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  • Son Güncelleme: 14.12.2019 07:22

Bakan Varank'tan 'lilere ayar: Tek adam, 9 kez kaybedip koltuğu bırakmayandır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genel Başkanı 'na yönelik olarak "Girdiği 9 in 9'unu da kaybedip, hala koltuğunda ısrarla oturan adama, 'tek adam' denir." dedi.

Bakan Varank'tan CHP'lilere ayar!

Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan Başkanlığı'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı bütçesini görüşmek üzere toplandı.

Söz alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, Genel Başkanı 'na yönelik sözleri gerginliğe neden oldu.

"TEK ADAM, 9 KEZ KAYBEDİP KOLTUĞUNDA OTURANDIR"
Varank, CHP'li sözcülerinin "Tek adam, bu sistem, tek adam rejimi" şeklindeki eleştirilerine yanıt verdi. Varank, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kast ederek, "Tek adam kimdir biliyor musunuz? Tek adam Sayın Cumhurbaşkanımız değil. Sayın Cumhurbaşkanımız girdiği 14 seçimi de kazandı. Tek adam, 9 kez seçim kaybedip, koltuğu bırakmayandır" dedi.

'li milletvekilleri ise Varank'ı alkışlayarak destek verdi.

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