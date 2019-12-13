Montrö lobisi rahatsız! CHP ve Gezi koalisyonu bu kez Kanal İstanbul için devrede

2013'te on ağaç üzerinden sivil darbeye kalkışan CHP ve Gezi koalisyonu, bu kez Boğaz'ı Montrö esaretinden kurtaracak Kanal İstanbul için devreye girdi. Montrö Lobisi'nin çevre, yeşil alan, ekolojik denge gibi söylemlerle engellemek istediği proje, hem İstanbul Boğazı'nı kurtaracak hem büyük ekonomik ve siyasi vizyonun önünü açacak.

DAHA GÜVENLİ OLACAK

İstanbul Boğazı'ndan tankerlerle yılda 150 milyon ton tehlikeli yük taşınıyor ve bu sayı her yıl artıyor. Boğaz'ın yıllık geçiş kapasitesi yılda en fazla 25 bin gemi. Ancak 1936 yılında yıllık geçiş sayısı 3 bin civarında iken bugün bu sayı 50 bine ulaştı. Bu sayının 2050'de 78 bin, 2070'de 86 bine ulaşması bekleniyor. İstanbul Boğazı'nı tehlikeye sokan bu gemi/yük trafiği projeyi zorunlu hale getiriyor. Kanal İstanbul ile bu trafiğin daha emniyetli hale getirilmesi planlanıyor.

KAZALAR KORKUTUYOR

Katlanarak artan gemi trafiği, gemi kazası riskini artırıyor. 1950 yılından bu yana Boğaz'da 50'den fazla büyük gemi kazası yaşandı, 45 gemi sulara gömüldü. Bu kazalarda en az 130 kişi hayatını kaybetti. Bu kazaların en büyüklerinden birisi 1979 yılında yaşandı. Yunan tankeri Evrialı ile Rumen Independenta tankeri Haydarpaşa açıklarında çarpıştı, 43 kişi öldü. Bu kazada Boğaz sularına 95 bin ton petrol karıştı. Boğaz'dan çıkan balıklar birkaç yıl yenemedi.

BÜYÜK BİR FACİA OLABİLİR







1991 ise yılında Lübnan bandıralı koyun yüklü gemi battı, 22 bin koyun telef oldu. İstanbul sahillerine günler boyunca şişmiş koyun leşi vurdu. 1994'te ise Nassia ve Shipbroker adlı tankerler çarpıştı. Boğaz'a 13 bin ton petrol aktı. 2015 yılında ise Sierra Leona bayraklı dev kuru yük gemisi, Kanlıca'daki Ethem Pertev Yalısı'na çarptı ve tarihi yalıda büyük hasara yol açtı. Tüm bu kazalarda sadece gemiler zarar görmüş gibi gözükse de uzmanlar büyük riske dikkat çekiyor. Olası bir kazada petrol yüklü bir tankerde meydana gelebilecek patlamanın Boğaz'da 50 kilometrekarelik alanda büyük deprem etkisi yaratabileceği ve çevre faciasına yol açabileceğini belirtiliyor.

45 KM UZUNLUĞUNDA OLACAK

Önümüzdeki günlerde ihale edilmesi planlanan kanalın ilk aşamasının 2023 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Kanalın uzunluğu 45 kilometre, genişliği 275 metre ve derinliği 21 metre olacak. 45 kilometrelik kanalın yaklaşık 18,5 kilometresi Küçükçekmece Gölü ve Sazlıdere Barajı içinden geçecek. Kanal'ın kara kazıları yaklaşık 24,5 kilometre olacak. 7 yılda tamamlanacak.

1,5 MİLYONA EKMEK KAPISI

Projenin maliyetinin 75 milyar lira olacak. 75 milyarlık harcamadan 2023 yılına kadar 45 milyar lirası gerçekleştirilecek. İnşaat aşamasında yaklaşık 10 bin kişi çalışacak. Proje yaklaşık 1,5 milyon kişiye istihdam yaratacak. Proje kapsamında; kanal içerisinde acil bağlanma alanları, kanal giriş ve çıkış yapıları, gemi trafik sistemleri gibi alt ve üst yapılar, liman, lojistik merkez, yat limanı, kanal içerisinde ihtiyaç duyulan noktalarda karşıdan karşıya ulaşımı deniz yolu ile sağlayacak kıyı yapıları, tahkimat ve dolgu alanları vb. kıyı tesisleri yapılacak. Çıkartılan topraklar, büyük bir havalimanı ve liman yapımında kullanılacak, taş ocaklarının ve kapatılan madenlerin doldurulması için yararlanılacak.

8 MİLYAR DOLAR GETİRECEK

Günde 150-160 gemiye ev sahipliği yapması beklenen Kanal, Panama Kanalı ile kıyaslandığında dört katı büyüklüğünde gemi trafiğine hizmet verecek. Panama Kanalı'nı her gün ortalama 40 gemi kullanırken, yıllık ortalama 1,5 milyar dolar gelir sağlıyor. Benzer geçiş yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nda ise günde 54 gemi geçiş yapıyor, yıllık kazancı 4 milyar dolar. Boğaz trafiği mevcut gemi trafiği dikkate alındığında (günde ortalama 150 gemi) Kanal İstanbul'un geliri 8 milyar dolar olacak. Hesaplanan getirisi ile 5 yıl içinde kendini finanse edecek.

5 YILDA 100 MİLYAR DOLAR

Turist sayısında yaşanacak artışla İstanbul'un yıllık turizm geliri 10 milyar dolardan 20 milyar dolara kadar yükselecek. Özet olarak projenin bütün gelir kalemleriyle birlikte ilk 5 yılda 100 milyar dolara yakın bir gelir kazandırması hedefleniyor.

7 KÖPRÜ BAĞLAYACAK

Proje ile ilgili "Büyük bir afet olsa Boğaz ile Kanal İstanbul arasında oluşacak adadaki insanların tahliye edilemeyeceği" iddiaları tamamen asılsız. Olağanüstü durumlarda yaşanabilecek kitlesel yer değiştirmeler de hesaplanarak Kanal İstanbul üzerine afetlere dayanaklı olarak tasarlanmış 7 kara yolu köprüsü, biri köprü diğeri yer altı geçişi olmak üzere toplam 2 demir yolu geçişi, 2 metro geçişi yapılması öngörülüyor. Proje oluşacak adadaki insanların su sıkıntısı çekeceği iddiaları da asılsız. Ada'nın ihtiyaçları su ve enerji iletim hatları ile giderilecek.