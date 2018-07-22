CHP'de parti içinde kazan kaynamaya devam ediyor. Muhalif kanat 635 imzayı bulmak için delege avına çıkarken, Genel Merkez ise zorla, baskı ve korkuyla delegeleri yanında tutmaya çalışıyor. Muhaliflere imza veren delegeler parti içindeki bir kısım tarafından tehdit edilirken, antidemokratik her yol deneniyor. 9 seçim kaybeden ancak yine de koltuktan inmeyen Diktatör Kemal yönetimindeki CHP'nin 2019 Mart ayındaki yerel seçimlerden de hezimet ile ayrılması bekleniyor.

GENEL MERKEZ REST ÇEKTİ

Toplanan imza sayıları üzerinde yaşanan polemik sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde yürütülen süreçte genel merkezin '604'ü getirin gereğini yapalım' daveti geldi.

"10 GÜN BEKLESİNLER"

Buna karşılık CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, "Biz imzalarda salt çoğunluğu sağlasak da günü bekleyeceğiz yani 635'te müracaat edeceğiz diye bir kural yok, 735'te de müracaat edebiliriz. Genel Merkez yetkililerimizin bu kadar takibe almalarının bir anlamı yok, 10 gün beklesinler sonucu itibarıyla tüzüğümüzdeki yazılı kurallar gereğince gereğini yapacağız" cevabını verdi.

PARTİLİLER BİRBİRLERİNE GÜVENMİYOR

Muhalif kanat, 'delegelere baskı yaparlar' diye genel merkeze güvenmediği için süreyi sonuna kadar kullanmayı hedeflerken; genel merkez, muhalefetin verdiği sayıları yalanlıyor.

BASKI VE RÜŞVET İDDİASI

CHP'li muhalifler 604 imzaya ulaştığını açıkladı ve hemen ardından genel merkez rest çekti: "635'e gerek yok, getirin 604 imzayı gereğini yapalım" dedi. Ancak muhalifler bu teklifi reddetti ve reste restle karşılık verdi. Muhalifler yasal süreyi sonuna kadar kullanacak. Yani önümüzdeki hafta sonuna kadar imza toplamaya devam edecek. Bu kararın altında imza veren delegelerin deşifre olmaması düşüncesi de var. Zira kulislerde genel merkezin delege üzerinde hem baskı uyguladığı hem de imzalarını geri çekmeleri karşılığında belediye meclis üyeliği teklifi gibi siyasi rüşvet önerdiği iddia ediliyor.