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'de tek adam isyanı!

lideri, ’nın da olduğu bazı adayları belirlemek için yetki aldı. PM üyesi Yılmaz, isyan bayrağını açtı.

Tek adam isyanı
CHP'de, yerel seçimlere yönelik aday tespitinde yapılan son iki Parti Meclisi toplantısı, 'deki hizipleşmeyi gözler önüne serdi. önceki gün parti meclisinde 'MYK'yı oylayın' diyerek rest çekti. 14'e karşı 44 oyla, bundan sonraki adayları belirleme ve belirlenmiş adayları değiştirme yetkisini aldı. Bu yetkiyle Kılıçdaroğlu'nun özellikle 'de , Silivri'de Özcan Işıklar, 'da ve Etimesgut'ta Aylin Nazlıaka'yı rahatlıkla aday gösterebileceği ortaya çıktı.




En çok tartışma da "Atatürk posteri tartışması" yüzünden partiden atılan eski vekil 'nın adı üzerinde çıktı. Odasındaki Atatürk resmini indirdiği iddiasıyla tartıştığı Nazlıaka'ya karşı çıkan PM üyesi ve milletvekili , isyan bayrağını açtı. Kılıçdaroğlu'na PM tarafından verilen 'diktatör' yetkisine kızdı: 14'e karşı 44 oyla kurullarınızın yetkilerini devredin tek kişiye, sonra hep birlikte başkalarını suçlarsınız 'Tek adam yönetimi!' diye...



Necati Yılmaz


EVRİN GÜVENDİK

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