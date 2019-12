Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'nın açıklamalarından satır başları:

Bu yıl edebiyat alanındaki ödülünüzü Nuri Pakdil üstadımıza vermeyi kararlaştırmıştık. Ancak ödülümü takdim etmek kısmet değilmiş.

Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Sinema ödülümüzün sahbi imkansızlar içinde harika şaheserler yaratan Mesut Uçakandır. Mazhar Fuat Özkan üçlüsü 40 yılı aşkın süredir müziğimizi temsil ediyorlar. Batı'ya seçici bir tutumla yaklaşlamalıyız.

"RESİM ALANINDAKİ ÖDÜL DEVRİM ERBİL'E"

Resim alanındaki ödülümüzü Türk resim sanatına farklı üslup kazandıran sayın Devrim Erbil'e takdim ediyoruz. Sayın Fuat Başar, dünya çapında birçok hattat ve ebru ustası yetiştiren bir sanatkârımız. Kendisi yüzlerce sergi ve uluslararası sanat etkinliğinde ebru sanatının bütün dünyada tanıtılmasını sağladı. Fuat hoca gönlü nazargâh-ı ilahi olarak kabul ediliyor.

"MİMARLIK ALANINDAKİ ÖDÜLÜ SAYIN DOĞAN KUBAN'A"

Yahya Kemal'e göre bizim devlet kurma ve askerlik dışında üç büyük sanatımız vardır, bunlar mimari, şiir ve musikidir. Sayın Doğan Kuban, Türk mimarisinin tarihini inceleyen ve sanat tarihinin sorunlarını farklı bir üslupla dile getiren onlarca akademik esere imza attı. Mimar Sinan'ı, Divriği Camii'ni, Osmanlı'yı anlatan makaleleriyle ülkemizin düşünce hazinesine büyük katkılar sağladı.

"SOSYAL BİLİMLER ÖDÜLÜ AHMET YAŞAR OCAK'A"

Sayın Ahmet Yaşar Ocak, sosyal tarihimizde mühim yeri olan tasavvuf erbabını ilmi perspektifle inceleyen çalışmalara imza atmıştır. Osmanlı Anadolu'sunda Zındıklar ve Mülhitler, İslam'ın Ayak İzleri, Osmanlı Dönemi gibi pek çok eseriyle tarihe yeni bir bakış açısı kazandırdı. Sosyal bilimlerdeki ödülü sayın Ahmet Yaşar Ocak hocamıza veriyoruz.

"VEFA ÖDÜLÜMÜZ MERHUM HALUK DURSUN'A"

Bu yılki vefa ödülümüzü Osmanlı coğrafyasında yer alan toplumların Türkiye ile bağı için üstün çaba sarf eden merhum Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'a veriyoruz. Merhum Haluk Dursun hocamız coğrafyanın genişliği ile gönlün, muhabbetin, ufkun genişliği arasında doğrudan ilişki olduğunu söylüyor.

"KÜLTÜR VE SANAT BİRİKİMİ OLMAYAN TOPLUMLAR EZİLMEYE MAHKUM"

Bu değerli kültür sanat erbabımıza şükranlarımı sunuyorum. Kültür ve sanatın toprak ve bayrak gibi bağımsızlığın alameti farikalarından biri olduğunu her fırsatta tekrarlıyoruz. Kendine ait kültür, sanat birikimi olmayan toplumlar güçlü toplumların hegemonyası altında ezilmeye mahkumdur.

"TÜRKİYE SAHİP OLDUĞU GÜZELLİKLERLE EN ZENGİN ÜLKELERDEN"

Ülkelerin ve toplumların geleceğe güvenle bakabilmeleri sağlayan maddi güçlerinden ziyade medeniyet birikimlerin gücüdür. Yusuf Has Hacip, 'Yurdu kılıçla alırsınız, kalemle tutarsınız' derken buna işaret ediyor. Günümüzde de bir sanat eseri yeri geldiğinde bütün borsalardan, yatırımlardan, rant arayışlarından kazandırabiliyorsa sebebi sınırları ve zamanı aşan etkiye sahip olmasıdır. Türkiye sahip olduğu güzelliklerle dünyanın en zengin ülkelerden biridir.

"KATLİAMI ÖVENLERE NOBEL VERİLDİ"

Kadim medeniyet merkezi yerle bir edilirken, Paris'te, Berlin'de, Londra'da oturanlar ses çıkarmıyor. Son olarak Suriye'de benzer bir vahşet yaşanıyor. İnsanlarla bilikte binlerce yıllık bir tarih ve kültür de yok edilmeye çalışılıyor. Tıpkı Hülagu gibi. Bu coğrafyada yaşamış medeniyetlerin ortak özelliği Batı'ya karşı üstünlük sağlamış olmalarıdır. Bugün bir saldırıyla karşı karşıyayız. Müslüman Boşnakları alçakça katledenlere karşı kaleminden kan damlayanlara Nobel Ödülü verildi ve buna kimse sesini çıkarmadı. Mesela 100 bin İngiliz, Alman,Fransız'ı katleden birini öven kişiye Nobel verilse tekrarlanır mıydı? Hiç sanmıyorum.

"MARİFET İLTİFATA TABİDİR MÜŞTERİSİZ META ZAYİDİR"

Önümüzdeki yılları eğitim öğretimdeki, kültürdeki eksiklerimizi tamamlama dönemi olarak ilan ettik. Hep birlikte daha çok çalışarak, üreterek, mücadele ederek bu konudaki hedeflerimize ulaşacağız. Sanat marifettir, marifet iltifata tabidir ve müşterisiz meta zayidir. Sanatçı eseriyle bizi ödüllendirmiştir. Bize düşen de ona iltifat etmektir, takdir etmektir, teşekkür etmektir. Münevverlerimiz, sanatçılarımız, yazarlarımız, şairlerimiz her türlü iltifatı fazlasıyla hak ediyor. Kültür ve sanat hayatımıza çok değerli katkılarda bulunan değerlerimiz için ne yapsak azdır.

"GENÇLERİMİZ KÜLTÜR SANAT ÜSTADLARIMIZI ÖRNEK ALMALI"

Sanat ile siyaset ne yazık ki her zaman biraraya gelemeyen iki ayrı uçta alanlar olarak görülür. Halbuki biz siyaseti aynı zamanda bir sanat olarak görüyoruz. Gönülle üretilen, sabırla üretilen her şey bize göre sanattır. Sanat tutkunun, aşkın, sevdanın, adanmışlığın, sabır ve estetik imbiğinden süzülmesidir. İnsanlara hizmet için yüreğini ortaya koymuş, aşkla ve sevdayla çalışmış herkesin ortaya sanat eseri koyduğuna, sanatçı ruhunu teneffüs ettiğine inanıyorum. Asıl olan yapılan işin en iyisini ortaya koyabilmektir. Gençlerimize tavsiyemiz, her biri kendi alanların üstadları olan kültür ve sanat insanlarımızı örnek alarak yeni eserler peşinde koşmalarıdır. Bu duygularla bir kez daha kültür ve sanat insanlarımızı şahsım ve milletim adına teşekkür ediyor, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.