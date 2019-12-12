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  • Son Güncelleme: 12.12.2019 20:10

merkezli operasyonu: 4 tutuklama

merkezli 5 ilde sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapıp, örgüte eleman kazandırdıkları belirlenerek gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ'a operasyon! Tutuklandılar

merkezli 5 ilde sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapıp, örgüte eleman kazandırdıkları belirlenerek gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ propagandası yapan ve terör örgütüne eleman kazandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.

Ekipler soruşturma kapsamında Malatya, , , ve 'da belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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