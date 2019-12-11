2015 yılında PKK tarafından kaçırılan Cafer Ceylan (19) kanlı örgütün elinden kurtarıldı. Genç adam dün, HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annesi Hatice ve babası Abdülkadir Ceylan'a kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Ceylan Ailesi'ni aradı: Allah mutluluğunuzu daim eylesin.
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