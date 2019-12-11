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Mutluluğun fotoğrafı! önünde eylem yapan annelerden biri daha evladına kavuştu

2015 yılında tarafından kaçırılan (19) kanlı örgütün elinden kurtarıldı. Genç adam dün, il binası önünde oturma eylemi yapan annesi Hatice ve babası 'a kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Başkan da 'ni aradı: Allah mutluluğunuzu daim eylesin.

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