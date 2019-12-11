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  • 11.12.2019 10:38
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 10:38

'li başkan hem sözünü tutmadı hem de ırkçılık yaptı!

öncesi verdiği Cemevi ile ilgili sözü hatırlatılan ’li Mudanya Belediye Başkanı , gerekçesini anlatmak yerine ırkçılık yaparak bir skandala daha imza attı.

CHP'li başkan hem sözünü tutmadı hem de ırkçılık yaptı!

Suriyeli sığınmacılara sahili yasaklamasıyla gündeme gelen Mudanya'nın 'li Belediye Başkanı yeni bir skandala imza attı. Meclis toplantısına verdiği soru önergesiyle de verilen Cemevi sözünü hatırlatan 'li Meclis üyesi Bülent Erden, belediye başkanından hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Soru önergesini okuyan Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Kapılarına pencerelerine çarpı koyulan bir zihniyetten Cemevine sahip çıktığınız için teşekkür ederim" dedi.

Türkyılmaz, bu sözlerine verilen tepkiler üzerine, bu kez de alaycı bir tavırla "Madımak, , Maraş'ı herkes biliyor" cevabını verdi.

Erden, soru önergesini Alevi Kültür ve Dayanışma Derneği yöneticilerine yaptığı ziyaret sonrasında vermişti. O ziyarette alevi temsilcileri ise Türkyılmaz'ın 2 seçimde de söz vermesine rağmen cemevini yapmadığını anlatmıştı.

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