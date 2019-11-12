Türk Silahlı Kuvvetlerine 10 yeni Korkut teslimatı! Hava savunma alanında gücümüze güç katacak (Türkiye'nin yerli silahları)

Korkut Projesi'nin, Türkiye'nin hava savunma alanındaki yeteneklerinin daha ileri noktaya taşınmasını ve bu alanda pek çok yeni teknolojinin kazanılmasını sağladığını belirten Demir, "Korkut Projesi'nde çok sayıda yerli kuruluş önemli görevler alıyor. Bu projeyle KOBİ'lere ve yan sanayi firmalarımıza iş hacmi yaratıldı, yeni yetenek ve altyapılar kazandırıldı." dedi.

Milli imkanlarla geliştirildi

Sistem, hareketli unsurlar ile mekanize birliklerin hava savunmasını etkin şekilde gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen geliştirme projesi kapsamında ASELSAN tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirildi.