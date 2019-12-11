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  • Son Güncelleme: 11.12.2019 11:11

‘Kamuoyu bunu belki de ilk defa duyacak’ diyerek açıkladı!

haberine göre , "Biz sadece ikna timlerimizle birlikte dağdaki teröristleri getirmeye çalışmıyoruz, dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz. Onlara, bayramda aileleri ile birlikte olmanın ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz." dedi.

‘Kamuoyu bunu belki de ilk defa duyacak’

İşte Soylu'nun sözlerinden satır başları:

Kamuoyu bunu belki de ilk defa duyacak. Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz. Anneden mektuplar atıyoruz.

Terör örgütünün psikolojisinin tamamen dağıldığını. Bunun da ülkenin selameti açısından büyük bir önemi olduğunu ifade etmek isterim.

Birçok yöntemimiz var ben sadece bir iki yöntemi paylaşmak istedim.

Bunların hepsi bilimsel olarak yürüttüğümüz faaliyetler.

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