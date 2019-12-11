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  • 11.12.2019 11:40
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 11:40

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Bşakan Erdoğan, şehit askerler Üstçavuş Esma Çevik, Jandarma Kemal Sayar ile Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, 'ta EYP imhası sırasında meydana gelen patlamada şehit düşen Üstçavuş Çevik ve Jandarma Sayar ile Bingöl'ün Genç ilçesinde gözetleme kulesinden düşerek şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Yıldırım'ın ailelerine birer başsağlığı mesajı göndererek, taziyelerini iletti.

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