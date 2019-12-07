Başkan Erdoğan dikkat çekmişti! İşte belgeleriyle Şehir Üniversitesi'ndeki tezgah!

Başkan Erdoğan, Partisinin İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda son günlerde Şehir Üniversitesi üzerinden yapılan manipülasyonlara dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, tartışmalara yönelik "Bunlar Halk Bankası'nı da dolandırmaya çalışıyorlar. Halk Bankası'ndan kredi talebinde bulunuyorlar. Halk Bankası ciddi bir kredi veriyor. Maalesef bunlar, ödeme planında Halk Bankası'na ödemeleri yapmıyorlar. Halk Bankası da kendilerini sürekli uyarıyor. Şu anda borçları 417 milyon noktasında" dedi.

Peki Şehir Üniversitesi'nde manipülasyonlara konu olan tezgahın arkasındaki gerçek ne? İşte belgeleriyle Şehir Üniversitesi'nde arazi kıyağı!

07.12.2019 15:54 - Son Güncelleme: 07.12.2019 16:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





