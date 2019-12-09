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  • 09.12.2019 13:36
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 13:45

: 'tan acı haber: 2 , 7 yaralı

haberine göre kırsalında devam eden terör operasyonunda araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi olurken, 7 güvenlik görevlisi ise yaralandı.

'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce Pisikayası Tepesi bölgesinde tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP), güvenlik güçlerince imhası sırasında meydana gelen patlamada, 2 asker oldu, 7 asker de yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, İdil ile Midyat arasında bulunan Sarıköy kırsalında bulunan Pisikayası Tepesi bölgesinde meydana geldi. Güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerce tuzaklandığı belirlenen EYP'yi fark etti. Ekipler, güvenlik önlemi alıp, kontrollü şekilde imha etmeye çalıştığı EYP infilak etti. Patlamada olay yerinde bulunan 9 asker yaralandı. İhbarla bölgeye takviye güvenlik gücü ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, helikopterle alınarak İdil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen yaralı askerlerden 2'si kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit askerlerin cenazeleri, morga alınırken, yaralıların tedavileri devam ediyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Şırnak Valiliği, olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi: "Şırnak ilimiz İdil İlçe Jandarma Komutanlığı, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanı Sarıköy Köyü sınırları içerisinde 09.12.2019 günü sabah saatlerinde Pisikayası tepesi mevkisinde bölücü terör örgütü tarafından tuzaklanmış olan el yapımı patlayıcı madde tespit edilmiştir. Tespit edilen EYP'ye, patlayıcı madde imha ekipleri tarafından yapılan müdahale esnasında meydana gelen patlamada iki güvenlik görevlisi şehit olmuş, yedi güvenlik görevlisi yaralanmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir."

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