Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İdil İlçe Jandarma Komutanlığınca, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığının sorumluluk alanındaki Sarıköy köyü sınırlarında bulunan Pisikayası Tepesi mevkisinde terör örgütü PKK mensuplarınca tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi.

2 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

El yapımı patlayıcıya uzman ekipler tarafından yapılan müdahale sırasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi yaralandı. Açıklamada, terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

*İşte Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in bir an önceki görüntüleri

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Şehit askerlerden birinin Astsubay Üstçavuş Esma Çevik, diğeri ise Uzman Çavuş Kemal Sayar olduğu öğrenildi.



JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PAYLAŞMIŞ

Öte yandan Esra Çevik'in görüntüsünün, 15 Kasım'da Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi twitter sayfasından paylaşıldığı ortaya çıktı. "Barut kokusu var, parfüm kokusu yok" başlıklı paylaşımda Çevik'in tuzaklanan patlayıcıları imha ettiği ve ardından da kaskını çıkarıp başparmağını kaldırdığı görülüyor.

İŞTE VALİLİKTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Şırnak Valiliği, olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi: "Şırnak ilimiz İdil İlçe Jandarma Komutanlığı, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanı Sarıköy Köyü sınırları içerisinde 09.12.2019 günü sabah saatlerinde Pisikayası tepesi mevkisinde bölücü terör örgütü tarafından tuzaklanmış olan el yapımı patlayıcı madde tespit edilmiştir. Tespit edilen EYP'ye, patlayıcı madde imha ekipleri tarafından yapılan müdahale esnasında meydana gelen patlamada iki güvenlik görevlisi şehit olmuş, yedi güvenlik görevlisi yaralanmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir."