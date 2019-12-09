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  • 10.12.2019 00:30
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 00:30

yeniden hastaneye kaldırıldı

Eski Eş Genel Başkanı , göğsünde sancı ve nefes alamama iddiasıyla yeniden hastaneye kaldırıldı. Demirtaş'ın 26 Kasım'da kalp spazmı geçirdiği iddia edilmiş ancak yapılan sağlık kontrolünde tehlikeli bir durum görülmediği bildirilmişti.

Demirtaş yeniden hastaneye kaldırıldı
Eski Eş Genel Başkanı , göğsünde sancı ve nefes alamama iddiasıyla yeniden hastaneye kaldırıldı.

F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, göğsünde sancı ve nefes darlığı iddiasıyla bir hafta aradan sonra yeniden Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.



Edirne İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Demirtaş'ın bugün akşam saat 18.00 sıralarında cezaevinden hastaneye sevki sırasında jandarma ekipleri adeta etten duvar örerken, ring aracıyla mahkum girişi de tamamen kapatıldı.


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