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  • Son Güncelleme: 11.12.2019 07:41

Başkan Erdoğan, Yunan Büyükelçi'yi kabul etti! İşte dikkat çeken o an

Başkan , ’ın Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis’i kabul etti. Kabulde, Yunanistan’ın Diamessis Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

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