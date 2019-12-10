

Bütçe görüşmelerinin ilk günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarına sahne oldu. Konuşmasını AK Parti sıralarına dönerek yapan Kılıçdaroğlu'na cevaplar anında verildi.

Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Trump'ın skandal mektubunu bir kez daha gündeme getirerek "Mektup asla kabul edilemez" dedi. Kılıçdaroğlu'na ise yanıt AK Partili Naci Bostancı'dan geldi. Bostancı, "(Başkan Erdoğan) Türkiye'nin onurunu Trump'a o mektubu iade ederken, bir metre mesafeden Washington'da yüzüne bakarak o iadenin yapılmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı bunu yapmıştır." dedi.





Kılıçdaroğlu'nun bir başka iddiası da, yargının bağımsız olmadığıydı. Bunun sebebinin de üst düzey yargı üyelerinin Erdoğan tarafından atanmasıydı.

ama AK Parti Grup Başkanı Bostancı, Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasını bir örnekle boşa çıkardı.

CHP lideri, HDP yanlısı politikasını da sürdürdü. Terör örgütüyle ilişkide oldukları için görevden alınan belediye başkanlarını savundu.

"BENİM ADIM KEMAL BEN BULURUM" SÖZLERİNE AK PARTİ'DEN TEPKİ

Erken yaşta emeklilik (EYT) konusunu da gündeme getiren Kılıçdaroğlu'na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli,

"Benim adım Kemal ben bulurum" sözlerini hatırlattı. Canikli, "EYT'lilerin ilk yıl maliyeti 26 milyar bir süre sonra 100 milyara çıkıyor. Bu parayı bu kaynağı ortaya koymadan o insanlara 'ben bu sorunu çözerim' demekle o iş olmaz. O insanlara ümit vermiş olursunuz. Sayın Kılıçdaroğlu daha önce 'Benim adım Kemal ben (kaynağı) bulurum' demişti, öyle olmaz! İçi boş bir aile sigortasıyla 'ben bu işi hallederim' demekle olmuyor." dedi.