Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 10.12.2019 21:55
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 21:55

: Nobel verilen Handke vampir aydınlar kategorisinde

'te yaşanan soykırımı inkar eden ve her fırsatta eski Sırp lider 'e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar 'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi sert tepki gösterdi.


'te yaşanan soykırımı inkar eden ve her fırsatta eski Sırp lider 'e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar 'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi sert tepki gösterdi.

İzzetbegoviç, Handke'ye ödül vermek bir keskin nişancıyı ödüllendirmek gibi olduğunu dile getirerek, "Nobel verilen Handke vampir aydınlar kategorisinde, verilen ödül iptal edilmeli" dedi.


Öte yandan Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesi, İsveç'in başkenti Stockholm'de edildi

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nin Nobel Edebiyat Ödülü'nü teslim ettiği Avusturyalı yazar Peter Handke'ye yönelik İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto eylemi düzenlendi.

Bosna Hersek soykırımı kurbanlarının yakınları tarafından Norrmalmstorg Meydanı'nda düzenlenen eyleme, dünyanın birçok ülkesinden gelen gazeteci, akademisyen ve aktivistler de destek verdi.

Gösteri alanına Srebrenitsa soykırımının kurbanlarının fotoğraflarının bulunduğu pankartlar açıldı.

Göstericiler "Peter Handke'yi ödüllendirmek Slobodan Milosevic'i ödüllendirmektir" ve "Soykırımı inkar etmek soykırımın son safhasıdır" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteriyi organize edenler arasında bulunan Stockholm Üniversitesi İngilizce Öğretim Görevlisi Adnan Mahmutoviç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinin verdiği Nobel Edebiyat Ödülü ile soykırımı reddetmiş olduğunu kaydetti.

Mahmutoviç, kısa süre önce Handke'nin İsveç Kralı 16. Carl Gustav'ın elinden ödülü aldığını ve bunun Bosna Hersekli soykırım kurbanlarının yakınlarının kalbini yaraladığını söyledi.

Geçmişteki soykırımı yeniden yaşadıklarının altını çizen Mahmutoviç, "Sanki Saraybosna yeniden bombalanıyor, yeni bir etnik temizlik yapılıyor, geçmişteki olayları sanki yeniden yaşıyoruz." dedi.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBakir İzzetbegoviç: Nobel verilen Handke vampir aydınlar kategorisinde
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri