Kemal Kılıçdaroğlu'nu rezil eden video! Bugün başka yarın başka

Yalanda sınır tanımayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, çelişkili ifadelerle de gündemden düşmüyor. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada dolaşıma giren bir videosu kullanıcılar tarafından dalga konusu oldu.
Birçok konuda yalan söylemekten çekinmeyen, asılsız iddiaların peşine takılmaktan geri kalmayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak sosyal medyada dolaşan bir video ile gündeme geldi.
BİR ÖYLE BİR BÖYLE!
Kılıçdaroğlu'nun Twitter'da gündem olan videosunda önce "Ben her şeyi, her konuyu bilirim, Erdoğan benim karşıma çıkamaz" deyip sonra "Bir insan her şeyi biliyorum diyorsa bilin ki hiçbir şey bilmiyordur" demesi dikkat çekti. Twitter kullanıcıları Kılıçdaroğlu'nun çelişkili ifadeleri için "Şaka gibi, Kılıçdaroğlu bir öyle bir böyle" yorumlarını yaptı.
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