Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 10.12.2019 22:49
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 22:49

Bakan Ersoy'dan Nobel skandalına sert tepki

'te yaşanan soykırımı inkar eden ve her fırsatta eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine bir tepki de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi.

Bakan Ersoy'dan Nobel skandalına sert tepki
'te yaşanan soykırımı inkar eden ve her fırsatta eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine bir tepki de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi.

Ersoy, "Bosna soykırımını inkar eden bir yazara Nobel Edebiyat Ödülü verildi. İnsan Hakları Günü'nde verilen bu ödül, hiçbir soykırımı unutturamaz. Bu tarz konular da ödüller ile aklanamaz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBakan Ersoy'dan Nobel skandalına sert tepki
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri