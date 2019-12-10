Bakan Ersoy'dan Nobel skandalına sert tepki

Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden ve her fırsatta eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine bir tepki de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi.
Ersoy, "Bosna soykırımını inkar eden bir yazara Nobel Edebiyat Ödülü verildi. İnsan Hakları Günü'nde verilen bu ödül, hiçbir soykırımı unutturamaz. Bu tarz konular da ödüller ile aklanamaz." dedi.
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Ersoy, "Bosna soykırımını inkar eden bir yazara Nobel Edebiyat Ödülü verildi. İnsan Hakları Günü'nde verilen bu ödül, hiçbir soykırımı unutturamaz. Bu tarz konular da ödüller ile aklanamaz." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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