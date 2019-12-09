Diyarbakır'da PKK'ya büyük operasyon; Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi 

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerine bağlı ekipler, alınan istihbari bilgilerle terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma başlattı. Günler süren takibin ardından çok sayıda adresi belirleyen ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon için hareket geçti. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ile jandarmanın da destek verdiği ekipler, Bağlar, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde belirlenen çok sayıda adrese şafak vakti operasyon yaptı. Özel harekat polislerinin de yer aldığı operasyonda eğitimli köpekler ile havadan da drone kullanıldı.