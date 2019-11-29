Trump Afganistan’da ABD Başkanı Donald Trump, dün sürpriz bir kararla Afganistan'ı ziyaret etti. Afganistan Devlet Başkanı Ghani ile bir araya geldi. Trump daha sonra ise ABD askerlerini ziyaret etti ve Şükran Günü'nü kutladı. Askerlere hindi ikram eden Trump, 2.5 saat süren ziyaretin ardından Afganistan'dan ayrıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sürpriz bir kararla Afganistan'ı ziyaret etti. Afganistan Devlet Başkanı Ghani ile bir araya geldi. Trump daha sonra ise ABD askerlerini ziyaret etti ve Şükran Günü'nü kutladı. Askerlere hindi ikram eden Trump, 2.5 saat süren ziyaretin ardından Afganistan'dan ayrıldı. TÜM MANŞETLER