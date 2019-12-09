Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya mutabakatına ilişkin, "Bu hiçbir şekilde diğer ülkelere karşı bir tehdit, diğer ülkelerin hakkına, hukukuna taciz değildir" dedi ve ekledi: Bu tamamen iki egemen ülkenin sahip olduğu hak hukuk çerçevesinde yapılan bir mutabakat muhtırasıdır.
- Güncel
- 09.12.2019
- Gazete
Libya mutabakatı tehdit değil
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya mutabakatına ilişkin, "Bu hiçbir şekilde diğer ülkelere karşı bir tehdit, diğer ülkelerin hakkına, hukukuna taciz değildir" dedi ve ekledi: Bu tamamen iki egemen ülkenin sahip olduğu hak hukuk çerçevesinde yapılan bir mutabakat muhtırasıdır.
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