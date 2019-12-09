Libya mutabakatı tehdit değil Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya mutabakatına ilişkin, "Bu hiçbir şekilde diğer ülkelere karşı bir tehdit, diğer ülkelerin hakkına, hukukuna taciz değildir" dedi ve ekledi: Bu tamamen iki egemen ülkenin sahip olduğu hak hukuk çerçevesinde yapılan bir mutabakat muhtırasıdır.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya mutabakatına ilişkin, "Bu hiçbir şekilde diğer ülkelere karşı bir tehdit, diğer ülkelerin hakkına, hukukuna taciz değildir" dedi ve ekledi: Bu tamamen iki egemen ülkenin sahip olduğu hak hukuk çerçevesinde yapılan bir mutabakat muhtırasıdır. TÜM MANŞETLER