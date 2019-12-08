Ordu'da Ceren Özdemir'in katledilmesi ülkeyi ayağa kaldırdı. Eskişehirli Ceren Özdemir de taziyelerle büyük hüzün yaşadı:
İçimden bir şey koptu. Gelen telefon ve mesajlara, 'Hayattayım' cevabı vermekten utandım. Huzurla uyu, çok üzgünüm.
Balerin Ceren Özdemir (20)
Sosyal medya fenomeni Ceren Özdemir (26)
MELEK GİBİ UÇTU GİTTİ
Ordu'da evinin önünde kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in bale tutkunu olduğu ortaya çıktı... Talihsiz genç kız, baleyle 7 yaşında tanıştı. Bu alanda katıldığı yarışmalarda birçok derece kazandı. 2017'de de usta öğretici belgesini aldı. Minik öğrencilerine bale dersi vermeye başladı. Ceren'in baleye başladığı kursun yetkilisi Elvin Canik, yaşadığı acıyı şöyle anlattı: Baleyi çok seviyordu, boş zamanlarında bile buraya gelir, bale dersi alırdı. Denge çubuğunda saatlerce çalışıyordu. Bale öğretmeni olmak istiyordu ama bir melek gibi uçtu gitti. Hayatını sanata adamıştı, sanatın her dalını seviyordu. Belki, Türkiye'yi yurt dışında temsil edecek bir balerin olacaktı. Dört yıl önce Tiflis'te düzenlenen bale yarışmasına gitmiştik, dünyanın her yerinden gelen balerinler vardı. O yarışmada bizim bale grubumuz birinci oldu, grubun içinde Ceren de vardı. Cerenimiz, bir ceylandı. Ailesi her zaman destek oluyordu, her zaman yanındaydı. Allah, onlara büyük sabır versin.
HAYATTAYIM DEMEKTEN UTANDIM...
Ceren Özdemir (20) ile aynı ismi taşıyan Eskişehirli Ceren Özdemir (26), çok sayıda başsağlığı mesajı aldığını belirtti. Genç kız, hayatını kaybeden adaşına seslendi: Huzurla uyu, çok üzgünüm. Telefonlara ve mesajlara, 'hayattayım' demekten, çok şükür yanıtları almaktan utandım...
BABASI KAYNANASINI DAYISI DA BABASINI ÖLDÜRMÜŞ
Dünyalar güzeli Ceren Özdemir'i katleden Özgür Arduç'un ailesi de sabıkalı çıktı... Katilin babası Hüseyin Arduç'un kayınvalidesini öldürdükten sonra kayınbiraderi tarafından öldürüldüğü anlaşıldı.
Ceren için dün Ordu'nun Fatsa İlçesi'nde yürüyüş düzenlendi. 3 bin kişi hep bir ağızdan kadın cinayetlerine tepki gösterdi.
İçimden bir şey koptu. Gelen telefon ve mesajlara, 'Hayattayım' cevabı vermekten utandım. Huzurla uyu, çok üzgünüm.
Balerin Ceren Özdemir (20)
Sosyal medya fenomeni Ceren Özdemir (26)
MELEK GİBİ UÇTU GİTTİ
Ordu'da evinin önünde kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in bale tutkunu olduğu ortaya çıktı... Talihsiz genç kız, baleyle 7 yaşında tanıştı. Bu alanda katıldığı yarışmalarda birçok derece kazandı. 2017'de de usta öğretici belgesini aldı. Minik öğrencilerine bale dersi vermeye başladı. Ceren'in baleye başladığı kursun yetkilisi Elvin Canik, yaşadığı acıyı şöyle anlattı: Baleyi çok seviyordu, boş zamanlarında bile buraya gelir, bale dersi alırdı. Denge çubuğunda saatlerce çalışıyordu. Bale öğretmeni olmak istiyordu ama bir melek gibi uçtu gitti. Hayatını sanata adamıştı, sanatın her dalını seviyordu. Belki, Türkiye'yi yurt dışında temsil edecek bir balerin olacaktı. Dört yıl önce Tiflis'te düzenlenen bale yarışmasına gitmiştik, dünyanın her yerinden gelen balerinler vardı. O yarışmada bizim bale grubumuz birinci oldu, grubun içinde Ceren de vardı. Cerenimiz, bir ceylandı. Ailesi her zaman destek oluyordu, her zaman yanındaydı. Allah, onlara büyük sabır versin.
HAYATTAYIM DEMEKTEN UTANDIM...
Ceren Özdemir (20) ile aynı ismi taşıyan Eskişehirli Ceren Özdemir (26), çok sayıda başsağlığı mesajı aldığını belirtti. Genç kız, hayatını kaybeden adaşına seslendi: Huzurla uyu, çok üzgünüm. Telefonlara ve mesajlara, 'hayattayım' demekten, çok şükür yanıtları almaktan utandım...
BABASI KAYNANASINI DAYISI DA BABASINI ÖLDÜRMÜŞ
Dünyalar güzeli Ceren Özdemir'i katleden Özgür Arduç'un ailesi de sabıkalı çıktı... Katilin babası Hüseyin Arduç'un kayınvalidesini öldürdükten sonra kayınbiraderi tarafından öldürüldüğü anlaşıldı.
Ceren için dün Ordu'nun Fatsa İlçesi'nde yürüyüş düzenlendi. 3 bin kişi hep bir ağızdan kadın cinayetlerine tepki gösterdi.
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