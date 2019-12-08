Dışişleri’nde FETÖ temizliği

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Dışişleri Bakanlığı'ndaki "Avrupa" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 5'i aktif çalışan 29 kişi için gözaltı kararı çıktı. ByLock yazışmalarından tespit edilen şüphelilerden 10'u yakalandı. Diğerlerinin yakalanması için Ankara, İstanbul ve Bursa'da operasyonlar sürüyor...
- Güncel
- 08.12.2019
- Gazete
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