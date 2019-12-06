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  • 06.12.2019 20:12
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 20:27

'ndeki 'ceza' skandalına 'den ilk yorum: Hepimizi üzmüştür

'nde çalışan kişinin ayağa kalkmadığı için belediye başkan yardımcısı tarafından cezalandırılması olayıyla ilgili konuşan Sözcüsü , "Bu davranış hepimizi üzmüştür. Belediye meclis üyeliğine devam etmesini de uygun görmüyoruz" dedi.

toplantısına ilişkin gazetecilere gündemle ilgili açıklamalarda bulunan Sözcüsü , büyük tepki çeken 'ndeki 'ceza' skandalıyla ilgili de konuştu.

Belediye başkan yardımcısının ayağa kalkmadığı için çalışanlardan birini cezalandırdığı olayın kabul edilebilir bir tarafı olmadığını vurgulayan Çelik, "Bu davranış hepimizi üzmüştür. Bu belediye başkan yardımcısı görevden alınmıştır. İstifa eden şahsın belediye meclis üyeliğine devam etmesini de uygun görmüyoruz. Enes kardeşimizin gözlerin öpüyoruz" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI DEMİR ÖZÜR DİLEYİP O İSMİ GÖREVDEN ALDI
Güngören Belediyesi'nde belediye başkan yardımcısı "kendisini görüp ayağa kalkmadı" diye belediye çalışanı bir gence skandal bir ceza verdi. Belediyede her gördüğünün önünde ayağa kalkma cezası verilen gencin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından başkan yardımcısına tepki yağdı. Güngören Belediyesi Başkanı , cezayı veren yardımcısının istifasının alındığını duyurarak, "Mesai arkadaşımız ve Güngören halkından özür dileriz." İfadelerini kullandı.

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