Kılıçdaroğlu hizmette kusur etmedi!

Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna, bugünkü köşe yazısında Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde kurucu ilkelerinden hızla uzaklaşan CHP'nin savruluşunu kaleme aldı.
Tuna, Kılıçdaroğlu CHP'si için "CHP bugün kaset kumpasıyla kendisini genel başkanlık koltuğuna oturtanlara "vekalet" etmek zorunda olan Kılıçdaroğlu'nun partisidir. Vekalet konusunda da hakkını teslim etmek zorundayız. "Hizmette" hiç kusur etmemiştir.
Mesela, 17- 25 Aralık yolsuzluk susturuculu yargı darbesinden 15 gün önce FETÖ'nün sözde "düşünce kuruluşlarının" davetlisi olarak gittiği ABD'den döner dönmez, Samanyolu TV'de, "Erdoğan yurt dışına kaçacak ama yakalayıp getireceğiz" demiştir. Sonra da mahut darbe çıktısı tapeleri Meclis kürsüsünden okumuştur. Mayıs 2015'te Zaman'ın Dumanlı'sıyla yaptığı görüşmenin ardından da MİT TIR'ları kumpasını dibine kadar arkalamıştır. Fetullah Gülen hakkında 25 Aralık 2015'te sorulan bir soru üzerine, "Mazlumu savunmayacağız da kimi savunacağız?.." demiştir. "FETÖ'nün siyasi ayağı" başka ne yapabilirdi ki?" tespitlerinde bulundu.
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Tuna, Kılıçdaroğlu CHP'si için "CHP bugün kaset kumpasıyla kendisini genel başkanlık koltuğuna oturtanlara "vekalet" etmek zorunda olan Kılıçdaroğlu'nun partisidir. Vekalet konusunda da hakkını teslim etmek zorundayız. "Hizmette" hiç kusur etmemiştir.
Mesela, 17- 25 Aralık yolsuzluk susturuculu yargı darbesinden 15 gün önce FETÖ'nün sözde "düşünce kuruluşlarının" davetlisi olarak gittiği ABD'den döner dönmez, Samanyolu TV'de, "Erdoğan yurt dışına kaçacak ama yakalayıp getireceğiz" demiştir. Sonra da mahut darbe çıktısı tapeleri Meclis kürsüsünden okumuştur. Mayıs 2015'te Zaman'ın Dumanlı'sıyla yaptığı görüşmenin ardından da MİT TIR'ları kumpasını dibine kadar arkalamıştır. Fetullah Gülen hakkında 25 Aralık 2015'te sorulan bir soru üzerine, "Mazlumu savunmayacağız da kimi savunacağız?.." demiştir. "FETÖ'nün siyasi ayağı" başka ne yapabilirdi ki?" tespitlerinde bulundu.
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