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  • Son Güncelleme: 07.12.2019 07:23

son dakika! İstanbul ve 5 ilde sağanak yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak?

'den yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul, Yalova, Bursa, İzmir, Manisa ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği aktarıldı. Bugün hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacak. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak?

İstanbul ve 5 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan açıklamaya göre; Ülkemiz geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Yalova, Bursa, İzmir, Manisa ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Cumartesi sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 7 Aralık il il hava durumu raporu...

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimleri ile İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

EDİRNE -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL 5°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

KOCAELİ 4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

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