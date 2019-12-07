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  • 07.12.2019 18:43
  • Son Güncelleme: 07.12.2019 18:43

Çeyrek ve gram hafta sonu ne kadar oldu? İşte 7 Aralık canlı altın alış satış fiyatı

Cumartesi günü çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Yakın bir süreçte doların güven kaybetmesiyle beraber ülkemizde vatandaşlar altın alıp yatırım yapıyor. Geçen hafta 438,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 443,00 liraya yükseldi. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları hafta sonu ne kadar oldu? İşte 7 Aralık canlı altın alış satış fiyatı...

Altın fiyatlarında düşüş! Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın fiyatları hafta sonu ne kadar oldu? Halk arasında yastık altı yatırımı olarak bilinen ve bir süredir güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Dünkü kapanışta 272,00 liradan işlem gören gram altın bugün 271,80 lirada bulunuyor. İşte piyasalarda güncel durum...

ALTIN FİYATLARI HAFTA SONU NE KADAR OLDU?

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