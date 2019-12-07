Çeyrek ve gram altın fiyatları hafta sonu ne kadar oldu? Halk arasında yastık altı yatırımı olarak bilinen ve bir süredir güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Dünkü kapanışta 272,00 liradan işlem gören gram altın bugün 271,80 lirada bulunuyor. İşte piyasalarda güncel durum...

ALTIN FİYATLARI HAFTA SONU NE KADAR OLDU?