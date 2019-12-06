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  • 06.12.2019 11:57
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 11:57

yine saçmaladı! 'yi hedef alan çirkin haber kaldırıldı!

İngiliz , Yunanistan’ın Girit Adasını keşif uçakları, drone ve özel kuvvetlerin donattığını bunun gerekçesinin ise tarafından gelecek olan saldırı olduğunu belirten skandal bir makale yayınladı. Ancak gelen tepkiler üzerine makale siteden tamamen kaldırıldı.

The Times yine saçmaladı!

'nin kuzeydoğusundaki terör yapılanmasına büyük darbe vuran , 'de tarihi bir adım daha atmış, ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalamıştı.

Anlaşmanın ardından bölgede planları bozulan bazı ülkeler Türkiye'ye karşı harekete geçmişti.

İNGİLİZLERDEN ÇİRKİN HABER
İngiliz gazetesi de, bölgeyi ilgilendiren Türkiye karşıtı çirkin bir habere imza attı. Haberde, Yunanistan'ın Girit Adasını Türkiye'den korumak için adaya özel kuvvetler, silahlı drone'lar ve gözlem uçakları gönderdiğini yazdı.

HABER KALDIRILDI
Ancak, Türkiye'yi karalamaya çalışan habere çok sayıda tepki geldi. Yaptıkları hatanın farkına varan gazete saatler sonra makaleyi siteden kaldırdı.

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