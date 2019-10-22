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  • Son Güncelleme: 22.10.2019 12:35

yazarından itiraf gibi yazı: ", 'nın uzantısıdır"

'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı, dünyanın gündemine oturdu. İngiliz gazetesi yazarı , harekat ve hakkında yayınlanan son yazısında şaşırtıcı ifadeler kullandı. Sara Tor, YPG/’nin, Türkiye’deki terör örgütü ’nın bir uzantısı olduğunu, amaçlarına ulaşmak için teröre başvurduklarını belirtti. Sessiz kalmayacağını da dile getiren Tor, terör örgütü PKK’nın Türklere ve Kürtlere verdiği zararı ve yaşattığı acıyı bizzat gördüğünü vurguladı.

The Times yazarından itiraf gibi yazı: YPG, PKK'nın uzantısıdır

İngiliz gazetesi yazarı , /'nin, 'deki terör örgütü 'nın bir uzantısı olduğunu, amaçlarına ulaşmak için teröre başvurduklarını yazdı. Güvenli bölgeye de yazısında destek veren Sara Tor, terör örgütü PKK'nın Türklere ve Kürtlere verdiği zararı ve yaşattığı acıyı bizzat gördüğünü vurguladı.

"PKK'NIN BATI'YI SAVUNMAK İÇİN SAVAŞTIKLARINI DÜŞÜNMEK SAFLIK"
Yazısında daha fazla sessiz kalamayacağını, sert eleştirilere maruz kalacağını ama gerçeği söylemekten geri durmayacağını belirten Sara Tor, PKK/YPG-PYD'nin bir dönem ile mücadele ettiğini ancak, PKK'nın Batı'yı savunmak için savaştıklarını düşünmenin saflık olduğunun altını çizdi.

"YPG/SDG, TÜRKİYE'DEKİ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN BİR UZANTISIDIR"
İngiliz The Times gazetesinde yayımlanan yazısında, "PKK/YPG-PYD Kürdistan için savaşıyordu ve bu da önlerine çıkan herkesten kurtulmak anlamına geliyordu" diyen Sara Tor, "İşte tam da bu noktada Türklerin bakış açısını görüyorum. YPG'nin amaca ulaşması için terörü kullanması kabul edilemez. YPG/SDG, Türkiye'deki terör örgütü PKK'nın bir uzantısıdır. PKK'nın Türklere ve Kürtlere verdiği zararı ve yaşattığı acıyı bizzat gördüm. Batı halkı, PKK/YPG-PYD'yi zararsız kurtarıcılar olarak görmekte acele ediyor. Ve bir tampon bölge kesinlikle gerekiyor" dedi.

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