Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 06.12.2019 11:30
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 11:57

unda 1 ton esrar ele geçirildi

'da güvenlik güçlerince terör örgütü 'ya yönelik sürdürülen 'Kıran-5' operasyonu kapsamında ilçesinde 1 ton 47 kilo esrar ve 3 tüfek ele geçirilirken, teröristlerce kullanılan sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Diyabakır'da, güvenlik güçlerince terör örgütü 'ya yönelik sürdürülen 'Kıran-5' operasyonunda, ilçesinde 1 ton 97 kilo esrar ve 3 tüfek ele geçirildi. Teröristlerin kullandığı sığınak ise kullanılamaz hale getirildi.

Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Kıran-5' operasyonu kapsamında, Lice'de kayalıklar ve çalılar arasına gizlenen 31 çuval ile 3 jelikan bidon içinde 1 ton 36 kilo esrar ele gerildi.

Operasyon kapsamında, teröristlerce kullanıldığı belirlenen sığınak ile içindeki yaşam ve giyim malzemeleri kullanılamaz hale getirildi.

Ekipler, Yolçatı köyünde oturan N.İ.'nin evinde de 17 paket içinde 15 kilo esrar, ruhsatsız av tüfeği, 15 av tüfeği fişeği, 2 havalı tüfek; Sınır mezrasındaki S.D.'nin evinde ise 46 kilo esrar ve 110 av tüfeği fişeği ele geçirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKıran-5 operasyonunda 1 ton esrar ele geçirildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri