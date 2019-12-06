Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Siirt Kurtalan Anadolu Lisesinde kaydedildiği iddia edilen ses kaydında, öğrencisine pantolon boyundan dolayı eleştiride bulunan okul müdürünün açığa alındığını duyurdu. Söz konusu ses kaydının sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen MEB, kamuoyunu bilgilendirmek için bir açıklama yayımladı.

MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Siirt Kurtalan Anadolu Lisesind, Okul Müdürü tarafından bir öğrenciye 'psikolojik şiddet uygulandığı ve hakaret edildiği' iddiasıyla ilgili, bahse konu olan Okul Müdürü açığa alınmış olup konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."