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  • 06.12.2019 11:48
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 11:48

açıkladı! Pantolon boyu ölçen müdür açığa alındı

Kurtalan Anadolu Lisesinde pantolon boyu ölçerek öğrencisine sözlü ve uyguladığı iddia edilen okul müdürü, tarafından açığa alındı.

MEB açıkladı! O müdür açığa alındı

(), Kurtalan Anadolu Lisesinde kaydedildiği iddia edilen ses kaydında, öğrencisine pantolon boyundan dolayı eleştiride bulunan okul müdürünün açığa alındığını duyurdu. Söz konusu ses kaydının sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen MEB, kamuoyunu bilgilendirmek için bir açıklama yayımladı.

MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Siirt Kurtalan Anadolu Lisesind, Okul Müdürü tarafından bir öğrenciye 'psikolojik şiddet uygulandığı ve hakaret edildiği' iddiasıyla ilgili, bahse konu olan Okul Müdürü açığa alınmış olup konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

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