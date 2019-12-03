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  • Son Güncelleme: 03.12.2019 15:56

'nin 'deki hamlesi , BAE ve Mısır'da paniğe yol açtı

'nin için gerçekleştirdiği tarihi anlaşma , ve Mısır'da büyük paniğe yol açtı. Libya'daki El-Ahrar televizyonu, darbeci Hafter'e destek veren Körfez ülkelerinin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti 'nin tanınırlığını bitirmeye yönelik bir plan ortaya koyduğunu ileri sürdü.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlesi paniğe yol açtı

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri 'e destek veren , (BAE) ve Mısır'ın, ülkenin uluslararası alandaki tek resmi temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) 'nin tanınırlığını bitirmeye çalıştığı ileri sürüldü.

Libya'da yayın yapan "El-Ahrar" televizyonunun haberine göre, Hafter'e destek veren ülkeler, uygulamaya koydukları "Libya'nın meşru temsilcisi UMH'nin tanınırlığını bitirme planı" hakkında Salih'e bilgi verdi.

HAFTER DESTEKÇİSİ ÜLKELER LOBİ YAPACAK
Bu kapsamda Tobruk'taki TM'nin başkentteki UMH'yi Libya'nın meşru temsilcisi olarak tanımayı bırakacağı ve Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Afrika Birliğini de bu yönde adım atmaya çağıracağı belirtildi. Bunu takiben Hafter destekçisi ülkelerin, TM'nin çağrısı doğrultusunda lobi yapacağı aktarıldı.

'YE BASKI YAPIYORLAR: DARBECİ HAFTER'İ TANIYIN
TM Başkanı Salih'in de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup yazarak "BM'nin UMH'nin meşruiyetini tanımayı bırakması ve bunun yerine Tobruk'taki TM'yi tanıması yönünde karar alması" çağrısında bulunduğu ileri sürüldü.

ile Libya arasında imzalanan mutabakat zaptını kabul etmediklerini belirten TM Başkanı Salih'in, söz konusu mektupta Guterres'e de "bu anlaşmayı reddetmesi" çağrısı yaptığı öne sürüldü.

"El-Ahrar" televizyonunun haberinde ayrıca Hafter'e destek veren ülkelerin UMH'nin tanınırlığını bitirmeye yönelik bu girişime Türkiye'nin Libya ile imzaladığı mutabakat zaptı sonrası hız verdiği kaydedildi.

Daha önce de bölge basınında yer alan bazı haberlerde, Hafter'in destekçileri arasında yer alan Mısır, Suudi Arabistan ve BAE'nin Libya'nın eski BAE Büyükelçisi Arif en-Nayid liderliğinde oluşturulacak yeni bir hükümeti Libya'da yönetime getirmeye hazırlandığı ileri sürülmüştü.

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

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