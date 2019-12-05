Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin başkenti Londra'da kendisini takip eden Türk gazetecilerle bir araya geldi. İşte Başkan Erdoğan'ın gazetecilerle buluşmasından objektiflere yansıyan kareler:
Başkan Erdoğan, Londra'da Türk gazetecilerle bir araya geldi
Kritik temaslarda bulunmak üzere İngiltere'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da kendisini takip eden Türk gazeteciler ile bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin başkenti Londra'da kendisini takip eden Türk gazetecilerle bir araya geldi. İşte Başkan Erdoğan'ın gazetecilerle buluşmasından objektiflere yansıyan kareler:
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