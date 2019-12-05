Af ne oldu? Başkan Erdoğan'dan son dakika hükümlülere ceza indirimi açıklaması! Af yasası ne zaman çıkacak?

Af yasası ne zaman çıkacak? Kamuoyunda genel af ve ceza indirimi olarak adlandırılan infaz yasasında son dakika gelişmesi yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün infaz düzenlemesine ilişkin detaylı sunumunu dinledi. Erdoğan'ın 0 suçtan 6'sına asla indirim yapılmaması talimatını verdiği öğrenildi. Peki, af ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? İşte af yasasında son durum...

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Af yasasının hangi tarihte çıkacağı henüz belli değil. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin 2020 Ocak ayında Meclis'e geleceği konuşuluyor. Resmi olarak tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.