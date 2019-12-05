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  • Son Güncelleme: 05.12.2019 11:29

Af ne oldu? Başkan Erdoğan'dan son dakika hükümlülere ceza indirimi açıklaması! Af yasası ne zaman çıkacak?

Af yasasında son gelişmeler neler? Af bekleyen binlerce kader mahkumu ve aileleri gelecek müjdeli haberi bekliyor. İkinci yargı paketinde yer alacağı bilinen af yasası ve ceza indiriminde çalışmalar sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hükümlülere ceza indirimi konusunda açıklamalarda bulundu. Peki, af ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? İşte af yasasında son durum...

Af yasası ne zaman çıkacak? Kamuoyunda genel af ve ceza indirimi olarak adlandırılan infaz yasasında son dakika gelişmesi yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün infaz düzenlemesine ilişkin detaylı sunumunu dinledi. Erdoğan'ın 0 suçtan 6'sına asla indirim yapılmaması talimatını verdiği öğrenildi. Peki, af ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? İşte af yasasında son durum...

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Af yasasının hangi tarihte çıkacağı henüz belli değil. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin 2020 Ocak ayında Meclis'e geleceği konuşuluyor. Resmi olarak tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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