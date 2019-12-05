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  • Son Güncelleme: 05.12.2019 08:57

Son dakika: 'de yasa dışı yollarla 'a geçmek isteyen 111 düzensiz yakalandı

Son dakika... 'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 111 düzensiz yakalandı. , Kongo, Mali, Senegal ve uyruklu olduğu öğrenilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yurt dışına kaçarken yakalandılar! Tam 111 kişi

'nin kuzeyinde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Komutanlığı unsurları, Ahmetçe köyü açıklarında iki ayrı operasyon düzenledi.

Aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 111 yabancı uyruklu, lastik botlardan alınarak Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirildi.

, Kongo, Mali, Senegal ve uyruklu olduğu öğrenilen düzensiz ler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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